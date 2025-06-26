Туристов в Анапе информируют о запрете купания, но не штрафуют

Гостей санаториев и гостиниц Анапы и Темрюкского района просят подписывать документ о запрете купания. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, форма носит исключительно информационный характер, пишет «Газета.Ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Мера действует с 25 июня и касается заселяющихся в отели туристов. По словам представителей штаба, документ призван напомнить об ограничениях на посещение пляжей и купание в море из-за рисков для здоровья. В частности, речь идет о возможных последствиях контакта с нефтепродуктами: кожных заболеваниях, аллергических реакциях и отравлениях.

«Никаких санкций данный документ не предполагает и не вводит. Его задача, чтобы каждый человек точно узнал о том, что введены ограничения и почему они действуют»,— пояснили в оперштабе Кубани.

Ограничения связаны с последствиями аварии в Керченском проливе, произошедшей 15 декабря 2024 года. По данным Росморречфлота, в результате шторма пострадали танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 8,5 тыс. т мазута. Топливо попало в акваторию Черного моря. Очистка побережья продолжается.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что несколько отелей в Анапе не открылись в летний сезон 2025 года после чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов. Владельцы гостиниц считают нерентабельным прием туристов в условиях снижения турпотока.

Кроме того, с начала 2025 года в Краснодарском крае у туристов вырос спрос на поездки в Ейск (+22% за год) и Сириус (+20%) на фоне ЧС в Анапе.

Анна Гречко