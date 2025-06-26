Паводок 2025 года в Тюменской области стал одним из самых крупных за 60 лет

Прошедший в 2025 году паводок в Тюменской области стал одним из самых масштабных за несколько десятилетий — третьим по уровню воды за 60 лет наблюдений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Итоги прохождения паводка были подведены на совещании под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Так, подтопления фиксировались в 53 населенных пунктах, которые находятся в девяти муниципалитетах, пострадали 17 низководных мостов и 27 участков дорог. Для защиты от воды в регионе возвели более 25 км защитных сооружений.

Сейчас мосты и дороги восстанавливаются, а материальную помощь получили свыше 2250 человек, которые пострадали от паводка. «Сейчас уровень воды стабилизируется, идет на убыль. Заблаговременная подготовка помогла минимизировать ущерб и, что особенно важно, сохранить здоровье и безопасность жителей»,— прокомментировал господин Моор.

Напомним, 27 марта в Тюменской области вводили режим повышенной готовности в связи с паводковой ситуацией. Река Ишим превысила отметку «опасное явление» на 22 см в начале мая, к концу месяца вода в Викуловском районе пошла на спад — в последние дни он был единственным районом, где наблюдался рост уровня воды. После паводка в районе открыли три участка дорог.

Ирина Пичурина