Река в Ишиме превысила отметку опасного явления

Река Ишим превысила отметку «опасное явление» на 22 см, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. За сутки уровень воды поднялся на 38 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

«Ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень»,— написал глава региона. По его словам, сейчас уровень воды в реке достигает 872 см, тогда как в прошлом году защитные сооружения выдержали 1064 см.

Господин Моор отметил, что паводок уже идет на спад. Так, вода убывает в селе Ильинка Казанского района и селе Казанском. Ожидается, что в Ишиме и Ишимском районе вода будет прибывать еще несколько дней.

Напомним, из-за паводков в конце апреля в Тюменской области был введен режим ЧС в пяти населенных пунктах. 2 мая режим расширили еще на четыре пункта.

Анна Капустина