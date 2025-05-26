Моор: уровень реки Ишим в Викуловском районе пошел на спад

Уровень реки Ишим в Викуловском районе (Тюменская область) за двое суток снизился на 3 см, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Общий уровень воды составляет 1052 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава региона поблагодарил операторов дронов, которые осуществляли мониторинг зон подтопления с воздуха, начиная с пяти утра, на протяжении апреля и мая.

«Это помогало нам оперативно принимать решения по наращиванию гидротехнических сооружений, открытию переправ, укреплению дорожных насыпей»,— отметил Александр Моор.

В настоящее время мониторинг паводковой ситуации продолжается наземными службами.

Напомним, Викуловский район стал единственным муниципалитетом по руслу реки Ишим, где растет уровень воды. Накануне режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка ввели в деревнях Тюлешов Бор, Заборка, Чернышева и в селе Пестово в Викуловском районе и на ул. Вторая Заречная в селе Назарово и на ул. Мира,19 в деревне Кареглазова в Абатском районе.

Полина Щуцкая