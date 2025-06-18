В Викуловском районе открыли три участка дорог после паводка

После паводка в Викуловском районе Тюменской области открыли три участка дорог, сообщили в районной администрации. Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Викуловского района Фото: администрация Викуловского района

Движение будет восстановлено на участках дорог Староборовая — Новоборовая, Нововяткино — Балаганы — Заборка, а также на подъезде к деревне Тюлешов Бор. При обследовании дорог нарушений дорожного полотна не выявлено. «По мере снижения уровня воды подобная процедура ожидает оставшиеся в зоне подтопления два моста»,— сказано в сообщении.

Напомним, в начале месяца из-за паводка в Вагайском, Тобольском и Уватском районах Тюменской области закрыли для движения несколько трасс. Паводок уже отступает в Казанском, Ишимском, Абатском и других районах региона.

Ирина Пичурина