Моор: уровень воды на Ишиме повышается только в одном районе Тюменской области

Викуловский район Тюменской области стал единственным муниципалитетом по руслу реки Ишим, где растет уровень воды. «В остальных районах паводок отступает»,— сообщил у себя Telegram губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным с гидропоста в селе Балаганы, за последние сутки вода поднялась на 14 см и достигла 1126 см. В Викулово уровень воды увеличился на 27 см, превысив отметку «опасное явление» и достигнув 1011 см. По словам главы региона, интенсивность подъема снижается, и в ближайшие дни ожидается пик паводка. В этих пунктах были возведены временные насыпи и укреплены низкие места, в Викулово был отремонтирован участок дамбы, пострадавший в прошлом году. Подтопления жилых домов нет.

При этом из-за паводка четыре населенных пункта Викуловского района оказались отрезанными от основной территории. «К такому развитию событий мы готовились, заранее сделали запасы продуктов, на местах дежурят пожарные машины. В зонах перекрытия работает лодочная переправа. Ситуация находится под контролем»,— добавил Александр Моор.

Напомним, в конце прошлой недели в Викуловском районе было зафиксировано усиление прибытия воды в реке Ишим. Уровень воды на гидропосте в селе Балаганы к пятнице вырос на 81 см, в Викулово – на 50 см.

Ирина Пичурина