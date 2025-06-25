Сорок пять на двоих

Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по уголовному делу Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова, предполагаемых участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. По версии следствия, подсудимые участвовали в нападении на российские войска в Чечне в октябре 1999 года, в результате которого погибли 15 военнослужащих, еще 28 получили ранения. За посягательство на жизнь солдат Хамзатханову назначено 24 года строгого режима, Бегельдиеву — 21 год. Фигуранты вину не признали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суде было установлено, что у Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова есть жены и взрослые дети, оба были ранее судимы

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда В суде было установлено, что у Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова есть жены и взрослые дети, оба были ранее судимы

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Южный окружной военный суд (расположен в Ростове-на-Дону) признал предполагаемых участников банды террористов Шамиля Басаева и Хаттаба виновными в посягательстве на жизнь военных (ст. 317 УК РФ). 50-летним Тахиру Бегельдиеву и Вахиту Хамзатханову назначено 21 и 24 года колонии строгого режима соответственно. Дела по статьям об участии в вооруженном мятеже и бандитизме (ст. 279; ч. 2 ст. 209 УК РФ) прекращены судом в связи с истечением сроков давности.

Как было установлено в суде, Тахир Бегельдиев родился и жил в селе Кара-Тюбе Нефтекумского района Ставропольского края, Вахит Хамзатханов — в селе Сары-Су Шелковского района Чечни. У обоих есть жены и взрослые дети, оба были ранее судимы. Бегельдиев в 2001 году получил срок за участие в незаконном вооруженном формировании, вооруженный мятеж и незаконное хранение оружия, в 2021-м — за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Хамзатханов в 2004 году был осужден за бандитизм, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Судебный процесс по новому делу начался в августе 2023 года. По версии следствия, Тахир Бегельдиев и Вахит Хамзатханов во время второй чеченской кампании воевали на стороне сепаратистов в составе одной из банд, подконтрольной Шамилю Басаеву и Хаттабу. Банда была создана в начале 1999 года в станице Шелковской Чечни Султаном Эльмурзаевым по прозвищу Абдулвахаб. В нее входило не менее 100 человек.

Тахир Бегельдиев и Вахит Хамзатханов присоединились к бандгруппе в середине 1999 года, говорится в материалах дела. В первых числах октября 1999-го участники банды объединились с прибывшими в станицу Шелковскую участниками других формирований, состоящих из жителей Надтеречного, Наурского, Урус-Мартановского и других районов Чечни, а также с участниками «Ногайского джамаата» под руководством Муслима Кельдимуратова. Это формирование состояло преимущественно из жителей Нефтекумского района Ставропольского края и Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики. Кроме того, к группе присоединились около 20 иностранцев под руководством Хангошвили Зелимхана по прозвищу Дышно.

Объединенную банду из не менее чем 400 человек, названную «Шелковской джамаат», возглавил Хаттаб. Непосредственное руководство было поручено Султану Эльмурзаеву. Рано утром 4 октября 1999 года участники банды выдвинулись из станицы Шелковской в станицу Червленную. Там они вырыли окопы, и, вооружившись автоматами, гранатометами, минометами и взрывными устройствами, заняли позиции в ожидании российских военных.

Около 6:00 в районе кладбища на северной окраине станицы Червленной сепаратисты увидели солдат и начали стрелять по ним. Обстрел продолжался до вечера. В результате столкновения погибли 15 военнослужащих, еще 28 получили ранения. Участники банды покинули место преступления.

Фигуранты не признали вину. В суде они заявляли, что в банду не вступали и в вышеописанных событиях не участвовали.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке

Кристина Федичкина