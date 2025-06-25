Иран заявил о 627 погибших от ударов Израиля

В результате атак Израиля на Иран были ранены 4870 человек, 627 погибли. Об этом заявил представитель иранского министерства здравоохранения Хосейн Керманпур.

Больше всего погибших в Тегеране. Многие также погибли в Керманшахе и Хорасане, написал господин Керманпур в соцсети X. По данным минздрава, из всего количества погибших только 13,9% скончались на больничных койках. Остальные погибли на местах происшествий, уточнил представитель министерства.

В Израиле накануне, 24 июня, сообщали, что в результате войны с Ираном погибли 28 израильтян. Ранены 1472 человека.

Израиль начал военную операцию против Ирана 13 июня. 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что страны договорились прекратить огонь. Позже он заявил, что обе стороны перемирие нарушили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».