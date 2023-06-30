Начальника управления по вопросам миграции воронежского главка МВД задержали по подозрению во взяточничестве

В Воронеже оперативники ФСБ и сотрудники регионального управления Следственного комитета России (СКР) задержали начальника управления по вопросам миграции областного главка МВД, подтвердили «Ъ-Черноземье» в СКР. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о полковнике полиции Сергее Червонцове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ведомство возбудило против господина Червонцова уголовное дело по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ, конкретную часть статьи в СКР не раскрывают). В отношении офицера «проводятся следственные действия» Отмечается, что дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном главке МВД, по факту возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Червонцева назначено проведение служебной проверки. «При подтверждении вины должностного лица, оно понесет наказание в установленном законом порядке»,— отметили в управлении.

Сергей Червонцев был назначен на должность начальника управления по вопросам миграции летом 2016 года. Ранее он руководил в региональном главке МВД отделом делопроизводства и режима.

Алина Морозова

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