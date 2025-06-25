В Чувашии объявили опасность атаки БПЛА

В Чувашии объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей региона призвали быть бдительными. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в экстренном сообщении ведомства.

Ранее опасность атаки беспилотников в Чувашии действовала с 11:24 мск 24 июня до 4:38 мск 25 июня — почти 17 часов. Тогда в аэропорту Чебоксар также вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Одновременно с Чувашией режим беспилотной опасности объявлен в Татарстане. Там аналогичные ограничения ввели в 11:51 мск. Накануне в Татарстане режим действовал 18 часов, средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над территорией республики. Из-за угрозы атак закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска на девять часов.

Анар Зейналов