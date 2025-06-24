Аэропорт Чебоксар временно закрыли на фоне угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Чебоксары введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ранее в Чувашии была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, жителей призвали быть бдительными.

С 11:08 аналогичный режим беспилотной опасности действует и в Татарстане с 11:08. В то же время аэропорты республики продолжают работать в штатном режиме.

В Чебоксарах во вторник проходят праздничные мероприятия, посвященные 105-летию Чувашии.

Анар Зейналов