В Татарстане в 5:15 мск отменили режим беспилотной опасности, который действовал с 11:08 мск 24 июня — он продлился 18 часов. Соответствующая информация появилась в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане сняли режим беспилотной опасности после 18 часов действия

Фото: пресс-служба администрации Краснодара В Татарстане сняли режим беспилотной опасности после 18 часов действия

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В 1:22 мск власти официально сняли угрозу атаки беспилотников на территории Татарстана. Для аэропортов Казани и Нижнекамска также отменили режим «ковер», введенный 24 июня в 16:33. Воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы в течение 8 часов 49 минут. Из-за закрытия казанского аэропорта авиакомпании задержали 72 рейса и отменили четыре.

Одновременно с Татарстаном режим беспилотной опасности сняли в Чувашии. Там ограничения действовали с 11:24 мск 24 июня. В аэропорту Чебоксар также вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В столице Чувашии 24 июня проходили праздничные мероприятия, посвященные 105-летию республики.

Анар Зейналов