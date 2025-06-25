В Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность»

На территории Республики Татарстан в 11:51 был введен режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

В аэропорту Казани временно приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов. В гавани действуйет режим «Ковер». В то же нижнекамский аэропорт Бегишево открыт.

Накануне в Татарстане уже вводили аналогичный режим 24 июня, который действовал 18 часов — с 11:08 мск до 5:15 мск 25 июня. Тогда средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над территорией республики. Из-за угрозы атак беспилотников закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска на девять часов.

Анар Зейналов