Над Татарстаном вечером 24 июня сбили пять беспилотников
Средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над Татарстаном вечером 24 июня. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным военного ведомства, дроны были уничтожены в два этапа. Один беспилотник сбили в период с 16:10 до 19:50 мск, еще четыре — с 21:15 до 22:40 мск.
Пострадавших среди жителей республики нет, разрушений и материального ущерба на земле не зафиксировано, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана. Ситуация находится под контролем, все службы работают в штатном режиме.
В Татарстане вводился режим беспилотной опасности с 11:08 мск 24 июня, который был снят только в 5:15 мск 25 июня — он продлился 18 часов. Для аэропортов Казани и Нижнекамска действовал режим «ковер» с 16:33 мск 24 июня до 1:22 мск 25 июня. Из-за закрытия казанского аэропорта авиакомпании задержали 72 рейса и отменили четыре.