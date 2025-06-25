Аэропорт Казани возобновил работу после девятичасового закрытия из-за режима беспилотной опасности. Шесть рейсов отменили полностью, 55 задержали на 30 минут и более, некоторые — на 15 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Казани отменил 6 рейсов и задержал 55 на фоне атак БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорт Казани отменил 6 рейсов и задержал 55 на фоне атак БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Полностью отменили шесть рейсов, включая два рейса «Аэрофлота» в Москву, рейс «Смартавиа» из Санкт-Петербурга и рейсы «Ювт Аэро» в Магнитогорск. Около 20 рейсов задержались на 10-15 часов.

Долгие задержки коснулись рейсов в Самару. Рейс «Ютэйр» вместо 11:55 вылетел в 3:27 утра следующего дня — задержка составила более 15 часов. Аналогично произошло с рейсами «Северного ветра» и «Сибири» в том же направлении. Международные рейсы в Ташкент и Алматы задержались на 6-9 часов.

Режим «ковер» для аэропорта Казани действовал с 16:33 мск 24 июня до 1:22 мск 25 июня после атак украинских дронов на территорию Татарстана. По данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили пять беспилотников над республикой.

Режим беспилотной опасности в Татарстане действовал 18 часов — с 11:08 мск 24 июня до 5:15 мск 25 июня. К утру аэропорт начал возвращаться к нормальной работе, однако ряд рейсов по-прежнему имеет статус «задержан».

Анар Зейналов