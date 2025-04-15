Евгений Боровских досрочно ушел с поста мэра липецкого Ельца

Досрочную отставку мэра липецкого Ельца Евгений Боровских 15 апреля утвердили депутаты местного горсовета. Об этом сообщила пресс-служба липецкого облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Боровских

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета Евгений Боровских

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

Евгений Боровских родился в 1983 году в Липецке, имеет два высших образования. Администрацией Ельца руководил с 2019 года, до этого работал начальником управления имущественных и земельных отношений Липецкой области.

Напомним, 10 апреля облсовет одобрил назначение Евгения Боровских на должность и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей. Должность с приставкой «и. о.» он получил в связи с тем, что его кандидатуру в течение 30 дней не согласовал федеральный бизнес-омбудсмен, должность которого вакантна. Стать уполномоченным по правам предпринимателей господину Боровских предложил губернатор Игорь Артамонов в середине января, в конце месяца глава региона внес его кандидатуру в облсовет.

Ульяна Ларионова