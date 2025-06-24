Генпрокуратуру привлекли к взысканию ущерба с владельца танкеров «Волгонефть»

Арбитражный суд Краснодарского края привлек Генпрокуратуру к делу о взыскании ущерба с владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потонувших в Черном море в декабре 2024 года. Сумма исковых требований к ответчикам превысила 84,9 млрд руб. Следующие заседание по иску назначили на 23 августа, сообщило «РИА Новости».

Иски к владельцам танкеров направил в арбитражный суд Росприроднадзор, их рассматривают отдельно. Сумма требований к ЗАО «Волгатранснефть» (владеет «Волгонефтью-239) превысила 35,48 млрд руб. С ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» (фрахтователь и владелец «Волгонефти-212» соответственно) требуют более 49,46 млрд руб.

Танкеры «Волганефть» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, в январе зафиксировали повторный разлив нефтепродуктов из остова судна. Пляжи Анапы и Темрюка закрыли для отдыхающих на летний сезон 2025 года.

О подготовке исков Росприроднадзором стало известно 23 мая. При этом глава федеральной службы Светлана Радионова заявила, что виновники ЧП не хотят возместить весь ущерб экологии. 9 июня «Ъ» сообщал об аресте имущества бизнесмена Никиты Шавве, аффилированного с «Волгатранснефтью».

Подробнее — в материале «Ъ» «Крушение танкера оплатят квартирами».

Никита Черненко