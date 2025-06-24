Главу ГК «Ташир» Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване

Главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна перевели из уголовно-исполнительного учреждения «Армавир» в следственный изолятор Службы нацбезопасности Армении в Ереване. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста республики Нона Навикян. Бизнесмен арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

В обращении, переданном через защитников, Самвел Карапетян заявил, что нынешние власти Армении превратили политическое поле «в цирк» и не выдерживают объективной критики. По его словам, в правящей партии «Гражданский договор» есть «маленькая группа», готовая «по первому намеку попирать все ценности страны». «Уверен, что и в этой группе есть порядочные люди, для которых все происходящее, мягко говоря, отвратительно»,— сказал бизнесмен.

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, выступивший в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой прежде раскритиковал армянский премьер-министр Никол Пашинян. После его высказываний полиция провела обыски в ереванском доме бизнесмена, а суд арестовал его на два месяца. Бизнесмен вину не признает и считает обвинение политически мотивированным. Защита пообещала обратиться в Европейский суд по правам человека по этому вопросу. Российский МИД заверил, что следит за ситуацией вокруг бизнесмена.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Никол Пашинян не стерпел критики».

Лусине Баласян