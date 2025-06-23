Защита главы ГК «Ташир» Карапетяна отозвала жалобу на его арест

Защита главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна отозвала апелляционную жалобу на его арест на два месяца. Адвокат Армен Фероян объяснил, что судья Армен Даниелян, которому передали жалобу на рассмотрение, не заслуживает доверия. Теперь защиту обжалует решение армянского суда в Европейском суде по правам человека.

«Учитывая, что этот судья на протяжении десятилетий является судьей с самым низким рейтингом, наиболее часто подвергаемым сомнению и обладающим отсутствием чувства справедливости, в результате обсуждения с моим клиентом мы приняли решение отозвать поданную мной апелляцию в порядке, установленном законом»,— сообщил адвокат СМИ, его слова приводит ТАСС.

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель. 18 июня суд в Ереване арестовал его на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стали его высказывания в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой прежде раскритиковал армянский премьер-министр Никол Пашинян. Бизнесмен вину не признает и считает обвинение политически мотивированным. Российский МИД заверил, что следит за ситуацией вокруг бизнесмена.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Никол Пашинян не стерпел критики».

Лусине Баласян