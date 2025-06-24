За сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов: три человека ранены

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 89 боеприпасов и 78 БПЛА. Ранены три человека, повреждены восемь домов и четыре транспортных средства. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе ВСУ атаковали пятью беспилотниками поселки Малиновка и Октябрьский, села Веселая Лопань, Красная Нива и Николаевка. Один из дронов был сбит системой ПВО. В Малиновке и Красной Ниве повреждены по одному частному дому, в Николаевке — легковой автомобиль. В Веселой Лопани загорелись заброшенные гаражи — пожарные потушили огонь.

В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Двулучное и Старая Симоновка были атакованы семью беспилотниками, четыре из которых сбиты и подавлены. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе два беспилотника атаковали село Волчья Александровка и хутор Екатериновка. В Екатериновке поврежден частный дом.

В Грайворонском округе украинские формирования семь раз обстреляли город Грайворон, села Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Почаево и Сподарюшино. ВСУ выпустили 23 боеприпаса и нанесли удары девятью беспилотниками. В Грайвороне ранена жительница частного дома, который был атакован FPV-дроном. После обращения в местную больницу она продолжает лечиться амбулаторно. В доме повреждена кровля. В Мокрой Орловке в результате обстрела ранена боец самообороны — она тоже получает медпомощь амбулаторно. Кроме того, БПЛА сжег в селе автомобиль.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено были обстреляны девять раз. ВСУ выпустили 64 боеприпаса и 21 БПЛА, один из которых был сбит.

Над Ровеньским районом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе были атакованы город Шебекино, села Вознесеновка, Коровино, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка. ВСУ выпустили два боеприпаса и 33 беспилотника, из которых 27 были подавлены и сбиты. В Муроме дрон взорвался во дворе частного дома, ранив местную жительницу — она находится в состоянии средней тяжести и лечится в центральной райбольнице. В Новой Таволжанке повреждены три частных дома и надворная постройка. В Шебекине FPV-дроны повредили один автомобиль и коммерческий объект, в Муроме сгорел частный дом, в Вознесеновке повреждены два транспортных средства, одно из которых сгорело.

Сутками ранее в результате украинских атак по Белгородской области были ранены семь человек, в том числе три члена бригады скорой помощи. В результате атак с применением 99 боеприпасов и 62 БПЛА повреждения получили восемь частных домов и восемь автомобилей.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Юрий Голубь