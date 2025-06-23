Жительница белгородского села пострадала от атаки дрона

В селе Муром Шебекинского округа Белгородской области из-за атаки беспилотника ВСУ ранения получила местная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон сдетонировал во дворе частного дома, где в этот момент была белгородка. Она получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Жительницу госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Ей оказывают необходимую медпомощь.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов