Семь человек пострадали при ударах по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 99 боеприпасов и 62 БПЛА. В результате были ранены семь человек, в том числе трое членов бригады скорой помощи. Разрушения получили восемь частных домов и восемь автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселкам Октябрьский и Разумное, селам Ближнее, Нижний Ольшанец, Отрадное, Репное и хутору Церковный выпустили четыре боеприпаса и девять беспилотников. В поселке Разумное повреждения получил частный дом, в селе Нижний Ольшанец — частный дом и две надворные постройки, в селе Отрадное — линия электропередачи, на хуторе Церковный — корпус сельхозпредприятия.

В Борисовском районе села Байцуры и Стригуны атакованы семью беспилотниками. В первом населенном пункте повреждены три частных дома, три автомобиля, надворная постройка и склад, во втором — легковушка и гараж.

В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Долгое, Кукуевка, Сухарево и хутор Жердевка подверглись атакам 12 беспилотников. На участке дороги Уразово — Борки в результате удара дрона по автомобилю пострадали водитель и 16-летний подросток. Медпомощь им оказали в Валуйской ЦРБ, дальнейшее лечение продолжают амбулаторно. Машина повреждена. В поселке Уразово разрушение получило здание предприятия, в селе Кукуевка — автомобиль и складское помещение. Сегодня утром в городе Валуйки от детонации БПЛА пострадало административное здание.

Над Волоконовским районом подавили FPV-дрон. Последствий не установлено.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпустили 26 боеприпасов и нанесли удары пятью беспилотниками. В селе Мокрая Орловка в результате попадания снаряда в частный дом ранена мирная жительница. Ей оказана медпомощь, лечение продолжит амбулаторно. В селе повреждены два частных дома, один из которых частично разрушен.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 12 обстрелам с применением 61 боеприпаса и атакам десяти БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Авиловка, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпустили восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов и 18 беспилотников. В селе Ржевка дрон атаковал машину бригады скорой помощи. Три сотрудника получили ранения. Всем пострадавшим оказали помощь в областной клинической больнице, от предложенной госпитализации они отказались. Автомобиль поврежден. Еще один мирный житель ранен в результате атаки беспилотника на автобус. Водитель продолжает лечение в амбулаторных условиях. Транспортное средство посечено осколками. В селе Зиборовка частично разрушен соцобъект, в селе Новая Таволжанка — надворная постройка, в селе Авиловка — частный дом, в селе Муром — помещение сельхозпредприятия.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области никто не пострадал. В результате атак с применением 87 боеприпасов и 42 БПЛА повреждения получили пять частных домов и девять автомобилей.

Алина Морозова