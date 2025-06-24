Неизвестный БПЛА атаковал базу американской коалиции в Ираке

Неопознанный беспилотник атаковал военную базу Эт-Таджи к северу от Багдада, передает телеканал Al Mayadeen. Командующий военными операциями в Багдаде Валид ат-Тамими заявил, что погибших нет.

По данным канала, целью атаки были авиарадар, электротехнический отдел и топливные резервуары базы. Принадлежность БПЛА пока не установлена.

База «Эт-Таджи» используется силами коалиции во главе с США. Вчера Иран начал операцию «Хорошая весть о победе» против американских военных баз на Ближнем Востоке в ответ на атаку США на ядерные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо. Пентагон сообщал об отсутствии пострадавших.

О военном конфликте — в материале «Ъ» «Контрольный выстрел "в сердце Тегерана"».