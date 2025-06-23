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Коммерсантъ FM
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Пентагон: в результате ударов Ирана по базе в Катаре никто не пострадал

Пентагон подтвердил атаку Ирана на авиационную базу США Аль-Удейд в Катаре. Информация о пострадавших среди американского персонала нет, сказано в заявлении Министерства обороны страны.

«На данный момент нет сообщений о потерях со стороны США»,— сказал чиновник Пентагона в заявлении, которое есть в распоряжении «РИА Новости».

Из сообщения следует, что авиабаза была атакована баллистическими ракетами малой и средней мощности. Другие подробности не приводятся.

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