Глава МИД Ирана поблагодарил армию за ответ на атаки Израиля

Иран прекратил военные действия против Израиля в 4:00 утра (3:30 мск), заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Он выразил признательность военнослужащим Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я благодарю наши храбрые вооруженные силы, которые остаются готовыми защищать нашу дорогую страну до последней капли крови и которые реагировали на атаки врага до самой последней минуты»,— написал министр в соцсети X.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о прекращении огня. Он утверждал, что оно должно вступить в силу через шесть часов, а через 24 часа можно будет объявить об «официальном окончании войны». Глава МИД Ирана позднее написал, что на данный момент не достигнуто соглашений о каком-либо прекращении огня.

О военном конфликте — в материале «Ъ» «Контрольный выстрел "в сердце Тегерана"».