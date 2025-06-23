Медведев ответил Трампу на слова о возможной передаче ядерного оружия Ирану

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил президенту США Дональду Трампу на слова о возможной передаче ядерного оружия Ирану. Господин Медведев заверил, что Россия не планирует делать этого, поскольку страна подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, в отличие от Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По поводу обеспокоенности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану — он не смог достичь своих целей. Однако Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками ДНЯО», — написал господин Медведев в соцсети X.

Он предложил Дональду Трампу не спорить о том, у какой из двух стран больший арсенал ядерного оружия. Господин Медведев напомнил о договоре между Россией и США о СНВ, который предполагает сокращение и ограничение стратегических ядерных вооружений. Соглашение действует с 2011 года.

Сегодня Дональд Трамп призвал Дмитрия Медведева осторожнее высказываться о возможном использовании ядерного оружия. Так он отреагировал на слова зампреда Совбеза о готовности «некоторых стран» поставить Ирану ядерный боекомплект для ответа на атаки США.

Накануне США совершили атаку на ядерные объекты в Иране, присоединившись к операции Израиля. Удары были нанесены на объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе. Сегодня Иран совершил ответную атаку на военные базы США в Ираке и Катаре. Пока информации об ущербе и пострадавших не поступало.

Екатерина Отрашкевич