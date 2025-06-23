Трамп отреагировал на слова Медведева о готовности поставить Ирану ядерный боекомплект

Президент США Дональд Трамп ответил на высказывание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о готовности некоторых стран поставить Ирану ядерный боекомплект после вступления Вашингтона в прямое противостояние с Тегераном. Комментируя слова господина Медведева, американский лидер предостерег от «небрежного» использования упоминаний ядерного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России небрежно произнес "N-слово" (ядерный!) и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или это просто плод моего воображения? Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, немедленно уведомите меня,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.— С "N-словом" не следует обращаться так легкомысленно. Полагаю, именно поэтому глава (государства.— "Ъ") — это (Владимир.— "Ъ") Путин».

Вчера заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале прокомментировал ночные удары США по ядерным объектам Ирана. Он заявил, американский президент Дональд Трамп, пришедший к власти как миротворец, фактически стал инициатором новой войны и втянул Вашингтон в серьезный конфликт с перспективой наземной операции. Дмитрий Медведев также указал, что теперь некоторые страны готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».

22 июня США присоединились к операции Израиля против Ирана: американские ВВС ударили по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, утверждает американская сторона. МАГАТЭ сообщало, что пока не может оценить ущерб от ударов. Российский МИД осудил действия США.

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Анастасия Домбицкая