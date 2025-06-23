На форуме «Патриоты Урала» обсудят психологическое восстановление ветеранов СВО

Вопросы психологической и психотерапевтической реабилитации ветеранов специальной военной операции (СВО) России на Украине обсудят на полях форма «Патриоты Урала» 27 июня в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога подчеркнул, что психолого-психотерапевтическое сопровождение бойцов и их близких является «важнейшим аспектом, который требует пристального внимания». «Будет поднято много актуальных вопросов и по каждому получится выработать эффективное решение»,— заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным полпредства, в дискуссии примут участие представители органов власти, волонтеры, руководители профильных организаций, психологи и психиатры, участники СВО и их семьи. Модератором выступит доктор психологических наук, директор Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета (УГИ УрФУ) Эльвира Сыманюк, экспертом сессии станет руководитель департамента психологической работы Министерства обороны РФ, доктор психологических наук Валентина Барабанщикова.

«По итогу работы планируется представить перспективы развития психолого-психотерапевтического сопровождения и реабилитации с учетом различных целевых групп»,— добавили в полпредстве.

Форум «Патриоты Урала», созданный лично Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область).

Господин Жога анонсировал проведение третьего форума «Патриоты Урала» на площадке Ельцин-центра в мае. Для участия в нем подали более 300 заявок из Оренбургской, Белгородской, Запорожской областей, Пермского края, Москвы и шести регионов Урала. «В этот раз мы сосредоточимся на реабилитации и ресоциализации участников СВО, а также на журналистике в период СВО. Попробуем вместе взглянуть на них свежим взглядом и найти интересные, эффективные решения»,— отметил полпред.

Василий Алексеев