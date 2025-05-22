На участие в форуме «Патриоты Урала» в Ельцин-центре подали 300 заявок

Не менее 300 заявок было подано для участия на третьем форуме волонтеров и гражданских активистов Уральского Федерального округа (УрФО) «Патриоты Урала», сообщили в уральском полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заявки поступили не только из регионов Урала, но и из Москвы, Пермского края, Оренбургской, Белгородской и Запорожской областей. «В этот раз мы сосредоточимся на реабилитации и ресоциализации участников специальной военной операции, а также на журналистике в период СВО. Темы важные и актуальные, вопросов для обсуждения много. Попробуем вместе взглянуть на них свежим взглядом и найти интересные, эффективные решения»,— отметил полпред Артем Жога.

Напомним, мероприятие состоится 27 июня в Ельцин-центре. Завершится форум пленарной сессией с участием Артема Жоги, где будут подведены итоги и намечены дальнейшие шаги по развитию предложенных на форуме идей.

Ирина Пичурина