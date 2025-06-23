WSJ: США передали Ирану, что Израиль хочет завершить конфликт

США попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль в скором времени намерен завершить конфликт, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Иранские власти, по данным собеседников газеты, ответили, что вынуждены отреагировать на американские удары по своим ядерным объектам.

Израильские чиновники рассказали WSJ, что после атак США на Иран ожидают возобновления переговоров по иранской ядерной программе. Тегеран пока отступать отказался.

Как сообщала WSJ, администрация президента США Дональда Трампа через арабских посредников сообщила Ирану, что удары по ядерным объектам — разовый акт, страна не планирует вести войну с целью смены власти в Тегеране. При этом арабские государства по-прежнему готовятся к дальнейшей эскалации конфликта.

22 июня США присоединились к операции Израиля против Ирана: американские ВВС ударили по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вскоре Дональд Трамп заявил, что «настало время мира». Президент США все еще заинтересован в дипломатическом урегулировании конфликта с Ираном, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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Лусине Баласян