Белый дом: Трамп по-прежнему настроен на переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп все еще заинтересован в дипломатическом урегулировании конфликта с Ираном, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, американский президент убежден, что иногда для достижения мира необходимо применить силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Левитт

Фото: Carlos Barria / Reuters Кэролайн Левитт

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Президент считает, что иранский народ может сам определить свою судьбу. И то, что он заявил прошлой ночью, абсолютно логично: если иранский режим продолжит отвергать мирное дипломатическое взаимодействие, в котором президент, к слову, по-прежнему заинтересован, то почему народ Ирана не может лишить власти это невероятно жестокое правительство, которое подавляет их десятилетиями?» — сказала Кэролайн Левитт в эфире Fox News (цитата по AFP).

22 июня США присоединились к операции Израиля против Ирана: американские ВВС ударили по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп допустил смену власти в Иране, так как, по его словам, иранское правительство не может сделать Исламскую Республику «снова великой». После завершения атаки со стороны США господин Трамп заявил, что «настало время мира».

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Лусине Баласян