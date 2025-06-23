В Свердловской области выделили более 4 млн руб. на помощь пострадавшим в Серове

Власти Свердловской области выделили более 4 млн руб. из резервного фонда региона на оказание помощи жильцам дома в Серове, где в прошедшие выходные произошел хлопок бытового газа, сообщил врио губернатора Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

По словам главы региона, это первый блок финансовой помощи, который получат пострадавшие. В частности, предусмотрены следующие выплаты:

15 тыс. руб. единовременной материальной помощи жильцам, признанным пострадавшими;

75 тыс. или 150 тыс. руб. жителям, которые частично или полностью утратили имущество;

300 тыс. руб. жильцам, у которых медики зафиксировали легкий вред здоровью.

Семье погибшего в результате ЧС будет выплачено единовременное пособие в размере 1,5 млн руб.

«Конечно, это далеко не вся помощь: администрация муниципалитета по моему поручению уже организовала работу по замене окон в квартирах, а также на основе решения экспертов направит нам информацию о том, какие квартиры не подлежат восстановлению. Получив решение экспертов, определим размер компенсаций на основе рыночной цены и предоставим компенсации»,— пообещал врио губернатора.

Администрация Серова по поручению губернатора организует замену окон в квартирах и направит информацию о квартирах, не подлежащих восстановлению, для определения размера компенсаций на основе рыночной цены.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел сегодня утром, 22 июня, в квартире на пятом этаже. В полиции сообщили, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, «почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник». В результате взрыва пострадали пять человек. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ, (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Урал» «Чайник громко хлопнул»

Полина Щуцкая