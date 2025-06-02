В Липецкой области продлили особый противопожарный режим до 30 сентября

Особый противопожарный режим в Липецкой области продлен со 2 июня по 30 сентября. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Режим был введен на территории региона с 23 апреля. В этот период липчанам запрещается разводить костры — в том числе, чтобы сжечь сухую траву или мусор. За нарушение предусмотрены административная и уголовная ответственность.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), в Черноземье особый противопожарный режим уже действует в Воронежской и Белгородской областях.

В конце мая сообщалось, что в июне в Воронежской и Белгородской областях прогнозируют риск природных пожаров. По данным «Авиалесоохраны», повышенные риски возгораний в этом месяце касаются 37 регионов России.

Егор Якимов