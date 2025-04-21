В Белгородской области ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим ввели в Белгородской области сегодня, 21 апреля. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения на обращение с огнем ввели из-за того, что в регионе установилась «сухая, жаркая и ветреная» погода, а также — возникновения в лесах области высокой пожарной опасности.

На время действия режима белгородцам запрещено находиться в лесах и въезжать в них на транспортных средствах, проводить там культурно-массовые и спортивные мероприятия. Также нельзя разводить костры и проводить лесосечные работы и те, что связаны с применением открытого огня.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), помимо Белгородской области, в Черноземье особый противопожарный режим действует только в Воронежской области. Ограничения в этом регионе ввели 15 апреля.

Согласно сводке «Авиалесоохраны», с начала года в макрорегионе произошел один лесной пожар. Он зафиксирован в Курской области, его площадь составила 100 га.

О том, где в макрорегионе ожидается повышенный риск пожаров в мае, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова