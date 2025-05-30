В июне в Воронежской и Белгородской областях прогнозируют риск природных пожаров

В двух регионах Черноземья — в Белгородской и Воронежской областях — в июне прогнозируются риски возникновения природных пожаров. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза). Превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности возможны из-за теплой и сухой погоды.

По данным «Авиалесоохраны», повышенные риски возгораний в этом месяце касаются 37 регионов России.

«Прогноз рисков не означает обязательного возникновения ЧС в связи с природными пожарами, так как во многом пожарная обстановка на природных территориях зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности»,— напоминают в «Авиалесоохране».

Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет для граждан на применение открытого огня на всех видах природных территорий, установлен на территории 47 регионов страны, в том числе в Белгородской и Воронежской областях.

О причинах лесных пожаров в макрорегионе прошлой осенью — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова