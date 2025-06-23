В Челябинской области суд оштрафовал компанию, владеющую сетью «Светофор»

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности ООО «Торгсервис 74» (владеет сетью магазинов «Светофор» в Челябинской области). Компанию оштрафуют на 300 тыс. руб. Информация об этом размещена в картотеке дел.

В постановлении суда сказано, что «Торгсервис 74» оштрафовали по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов). Изъятые у компании товары отправят на переработку или уничтожат.

Продукцию «Светофора» арестовали 20, 21 и 24 января этого года. Тогда Роспотребнадзор провел проверки в челябинских магазинах сети. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале февраля две торговых площадки в Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска приостановили работу по решению районных судов. ООО «Торгсервис 74» признали виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Инспекторы Роспотребнадзора установили, что потолки и стены в магазинах были грязными, в фасовочных помещениях горячая вода не подведена к ваннам и раковинам для мытья рук, не контролировалась температура хранения продуктов питания, нарушались правила товарного соседства на складах и в торговых залах. В результате на 30 суток закрылся магазин на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе, на 20 суток — на улице Танкистов в Тракторозаводском. Впоследствии также перестал работать «Светофор» в торговом комплексе «Зеленый».

Масштабные проверки в магазинах продолжило Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. В феврале аудиторы проверили 21 магазин «Светофора» в Челябинской области. В 16 из них нашли нарушения приемки и хранения продукции. ООО «Торгсервис 74» выдали предостережение о недопущении нарушений.

В марте этого года Россельхознадзор выявил магазинах «Светофор» Челябинской области 1723 кг фальсифицированной продукции, а также многочисленные нарушения условий хранения продукции животного происхождения. Владельца торговой сети оштрафовали на 300 тыс. руб.

Повторные проверки прошли уже в мае. В 34 магазинах из 45 вновь нашли нарушения. Россельхознадзор потребовал от ООО «Торгсервис 74» утилизировать 271,2 кг мясной и молочной продукции, 2,2 тыс. штук консервов, качество которых нельзя было подтвердить. Компанию привлекли к административной ответственности.

Ольга Воробьева