В 34 челябинских магазинах «Светофор» нашли нарушения правил продажи продукции

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора во время внепланового выезда в 45 магазинов торговой сети «Светофор» Челябинской области (управляющая компания — ООО «Торгсервис 74») нашли нарушения реализации продукции в 34 точках, сообщает пресс-служба ведомства. Проверку проводили в апреле.

Среди выявленных нарушений закона: хранение замороженного мяса при неправильной температуре; нечитаемые ветеринарные клейма на частях свиных туш; отсутствие маркировки от изготовителя; несвоевременное оформление электронных ветеринарных документов; отсутствие контроля условий хранения продукции в магазине. Нарушения обнаружили при закупке и реализации мяса кабана, творога, окорока, икры минтая, свиной печени и тазобедренного отруба, сметаны на растительных маслах, фарша, салями, а также консервов со скумбрией и сардиной.

Управление Россельхознадзора обязало организацию утилизировать 271,2 кг мясной и молочной продукции и 2,2 тыс. штук консервов, качество и безопасность которых нельзя подтвердить. Также ведомство предписало всем структурным подразделениям ООО «Торгсервис 74» своевременно оформлять входящие документы и соблюдать условия хранения товаров. Компанию привлекли к административной ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства) и 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», во время мартовской внеплановой проверки из 19 челябинских магазинов «Светофор» изъяли 1,7 т фальсифицированной продукции. По выявленным нарушениям ООО «Торгсервис 74» оштрафовали на 300 тыс. руб. Компания до 28 марта должна была их устранить.

Виталина Ярховска