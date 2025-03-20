В Челябинской области из магазинов «Светофор» изъято 1,7 тонн фальсификата

Россельхознадзор завершил внеплановую проверку торговой сети «Светофор» в Челябинской области. В магазинах обнаружено 1723 кг фальсифицированной продукции, а также многочисленные нарушения условий хранения продукции животного происхождения, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления ведомства.

Внеплановые выездные проверки прошли в 19 магазинах ООО «Торгсервис 74» (управляет сетью «Светофор» в Челябинской области), расположенных в Челябинске (11 магазинов), Магнитогорске (шесть), в Кыштым, Каслях и селе Долгодеревенское (по одному магазину). На тот момент была приостановлена работа пяти магазинов в Челябинске, а один объект в региональном центре закрыт окончательно.

В разных магазинах инспекторы выявили ряд нарушений, в том числе неправильное хранение замороженной мясной продукции, реализация полуфабрикатов из мяса птицы без маркировки, а также отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на мясные и рыбные консервы, колбасу, сыр и замороженные полуфабрикаты.

Кроме того, в магазинах обнаружено более 1,7 т фальсифицированной продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов. Это сливочное масло производства ООО «Ру.Милк» (Озерск) и ИП Степанова В.В., сметана ООО «Ру.Милк», сыры «Чеддер Премиум» ООО «Златоустовский молочный завод» и «Царский» ООО «Брасовские сыры» (Брянская область).

Ритейлер изъял из обращения фальсификат, а также продукцию без документов. По выявленным нарушениям ООО «Торгсервис 74» привлечено к административной ответственности и оштрафован на 300 тыс. руб.

По предписанию Россельхознадзора, выданного 11 марта, компания до 28 марта должна устранить нарушения, касающиеся условий хранения продукции и гашения ветеринарных сопроводительных документов.