Кремль считает, что все страны имеют право на мирный атом

Россия настаивает, что все страны могут развивать мирную атомную отрасль. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все страны... имеют право на эксплуатацию атомных электростанций, на создание отрасли мирной ядерной энергии, и настаиваем на этой позиции»,— сказал представитель президента (цитата по «РИА Новости»).

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против иранской ядерной и оборонной промышленности. На иранской АЭС «Бушер» работают российские специалисты, часть из них «Росатом» вывез. В ночь на 22 июня американские ВВС нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент России Владимир Путин говорил, что Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».