Глава МИД Ирана заявил о координации с Россией позиций по Израилю

Министр иностранных дел Аббас Арагчи прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Дипломат заявил, что консультации Тегерана с Москвой по поводу эскалации на Ближнем Востоке могут иметь огромное значение.

«Наши консультации с Россией, безусловно, могут иметь огромное значение,— сказал Аббас Арагчи (цитата по ТАСС).— Мы пытаемся координировать позиции друг с другом».

Министр заявил, что у Ирана и России «всегда были общие тревоги и общие противники». По его словам, Тегеран ценит позицию Москвы, которая осудила израильские атаки по территории Ирана. Он также сказал, что на встрече с Владимиром Путиным обсудит «противостояние общим вызовам и угрозам».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Соединенные Штаты получат ответ на агрессию.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Иран не просил Россию о военной помощи, но «в целом поддержка Тегерана со стороны Москвы налицо». Также он сообщал, что Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку по запросу.

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