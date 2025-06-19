Песков: Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку по запросу

Российские власти готовы оказать гуманитарную поддержку Ирану, если он об этом попросит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если будут какие-то запросы, конечно, эти запросы будут анализироваться быстро, оперативно»,— сказал ТАСС господин Песков на полях ПМЭФ.

Израиль с 13 июня проводит операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ иранские военные наносят удары по израильской территории. Кремль говорил, что Москва оказывает поддержку Тегерану, но не по военной части. Президент Владимир Путин считает, что нужно учитывать интересы и Ирана, и Израиля.

О развитии конфликта двух стран — в онлайн-трансляции «Ъ».