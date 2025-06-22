Главные новости за неделю 16 - 22 июня. Кавказ

Конкурсный управляющий обанкротившейся компании «Трастойл» из Ставропольского края подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности единственного учредителя фирмы и взыскании с него 27,5 млн руб. долгов по неисполненным обязательствам.

В Северной Осетии в голосовании по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2026 году, приняли участие более 86 тыс. человек.

В Железноводске завершили реставрацию столетнего Дворца эмира Бухарского, где теперь открывается гостиница.

Пропускная способность международного сектора аэропорта «Владикавказ» после модернизации достигнет 160 человек в час.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров оценил программу развития водоснабжения в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод в 110 млрд руб.

Кабардино-Балкария получит около 740 млн руб. из федерального бюджета на 2025-2027 годы для создания дополнительных средств размещения туристов.