На водоснабжение Кавминвод потребуется 110 млрд рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров оценил программу развития водоснабжения в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод в 110 млрд руб. Об этом сообщает «ТАСС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владимир Владимиров поручил подготовить мастер-план Кавказских Минеральных Вод к осени 2025 года. По словам главы региона, в 2024 году на курортах завершилось строительство 12 санаторно-курортных объектов. Новые сооружения подключают к существующим коммунальным сетям, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру курортных городов.

Ранее полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка называл сумму модернизации систем водоснабжения и водоотведения на территории Кавминвод в 21 млрд руб.

Николай Аксенов