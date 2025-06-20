Аэропорт Владикавказа увеличит пропускную способность до 160 человек в час

Пропускная способность международного сектора аэропорта Владикавказа после модернизации достигнет 160 человек в час. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Соглашение о расширении международного терминала подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали Меняйло и министр транспорта России Роман Старовойт.

В рамках проекта в аэропорту проведут техническое переоснащение зданий и сооружений, которые используются для пограничного, таможенного и других видов контроля.

Николай Аксенов