Аэропорт Владикавказа увеличит пропускную способность до 160 человек в час
Пропускная способность международного сектора аэропорта Владикавказа после модернизации достигнет 160 человек в час. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба главы РСО – Алания
Соглашение о расширении международного терминала подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали Меняйло и министр транспорта России Роман Старовойт.
В рамках проекта в аэропорту проведут техническое переоснащение зданий и сооружений, которые используются для пограничного, таможенного и других видов контроля.