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Аэропорт Владикавказа увеличит пропускную способность до 160 человек в час

Пропускная способность международного сектора аэропорта Владикавказа после модернизации достигнет 160 человек в час. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Соглашение о расширении международного терминала подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали Меняйло и министр транспорта России Роман Старовойт.

В рамках проекта в аэропорту проведут техническое переоснащение зданий и сооружений, которые используются для пограничного, таможенного и других видов контроля.

Николай Аксенов

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