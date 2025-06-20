В Железноводске вековой дворец эмира Бухарского стал отелем после реставрации

В Железноводске завершили реставрацию столетнего Дворца эмира Бухарского, где теперь открывается гостиница. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физкультуре Виктора Надеина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Железноводска Фото: Администрация Железноводска

«Главное, что он отреставрирован, сохранено историческое наследие и сейчас этот объект входит современную коммерческую деятельность»,— заявил председатель комитета думы.

Согласно данным пресс-службы городской администрации, здание принадлежит Минкультуры России. Объект передали инвестору в аренду без права изменять курортное назначение.

Дворцовый ансамбль расположен в Железноводском курортном парке. Здание спроектировано в стиле модерн на участке, купленном в 1907 году эмиром Бухарским Сеидом Абдул Ахад Ханом. Строительство завершилось в 1912 году. Дворец отличается сложной планировкой с множеством лестниц, коридоров и переходов. Минарет с винтовой лестницей и купол венчают полумесяцы.

Николай Аксенов