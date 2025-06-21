На Ставрополье с владельца нефтетрейдинговой компании взыскивают 27,5 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся компании «Трастойл» из Ставропольского края подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности единственного учредителя фирмы и взыскании с него 27,5 млн руб. долгов по неисполненным обязательствам. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил конкурсный управляющий ООО «Трастойл» Руслан Хагундоков, в рамках банкротного дела в Арбитражный суд Ставропольского края направлено требование о привлечении к субсидиарной ответственности Сабира Меджидова.

Процедура банкротства началась по инициативе ПАО «Сбербанк», которое 30 мая 2024 года обратилось в суд с соответствующим заявлением. Общая задолженность ООО «Трастойл» перед банком составила 21,5 млн руб., включая основной долг почти в 20 млн руб., проценты, госпошлину и неустойку.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Трастойл» зарегистрированно в Буденновске в 2013 году. Компания специализируется на оптовой торговле нефтепродуктами — твердым, жидким и газообразным топливом. Бенефициаром предприятия является Сабир Меджидов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка за 2024 год составила 5,2 млн руб., убыток — 2,5 млн руб.

Долги образовались из-за ненадлежащего исполнения обязательств по двум кредитным договорам, заключенным в июле 2023 года. Суды уже вынесли решения о взыскании с должника более 10,6 млн руб. по первому договору и свыше 10,9 млн руб. по второму.

Компания была признана банкротом, и в отношении нее открыто конкурсное производство 19 апреля 2024 года.

Тат Гаспарян