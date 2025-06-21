В Северной Осетии за благоустройство территорий проголосовало 86 тыс. человек

В Северной Осетии в голосовании по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2026 году, приняли участие более 86 тыс. человек. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы Республики Северная Осетия – Алания Фото: Пресс-служба главы Республики Северная Осетия – Алания

Самыми активными стали жители Кировского, Ардонского районов и Владикавказа. Будут реконструированы сквер в районе кинотеатра «Юность» в Моздоке, детская спортивная площадка на ул. братьев Дзугаевых в Ардоне. Кроме того, продолжим обновлять Старую водную во Владикавказе.

Глава республики отметил, что работы будут вестись по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Наталья Белоштейн