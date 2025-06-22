Бывшего главу воронежского Борисоглебска отправили под домашний арест

Борисоглебский горсуд Воронежской области избрал бывшему главе Борисоглебского горокруга Андрею Пищугину меру пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщили в региональном СКР, в ближайшее время планируется предъявление обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О том, что Андрей Пищугин покидает пост главы Борисоглебска, стало известно в конце 2024 года

Фото: Правительство Воронежской области О том, что Андрей Пищугин покидает пост главы Борисоглебска, стало известно в конце 2024 года

Фото: Правительство Воронежской области

Господину Пищугину вменяется превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ, до семи лет лишения свободы). По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года бывший глава администрации горокруга дал директору местного драмтеатра имени Н. Г. Чернышевского незаконное указание о внесении ложных сведений в аукционную документацию. Они касались неуказания данных о здании театра как объекте культурного наследия (ОКН) и невключения требований о наличии у участников лицензии на сохранение ОКН. В последующем в результате некачественно выполненных ремонтных работ был нарушен архитектурный облик здания и неправомерно израсходованы бюджетные средства.

О задержании господина Пищугина стало известно 18 июня. Через два дня следователи подтвердили возбуждение уголовного дела.

В мае 2025 года вступил в силу приговор директора Борисоглебского драмтеатра Светланы Второвой. Ее приговорили к штрафу в 70 тыс. руб. за злоупотребление должными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Алина Морозова