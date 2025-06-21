Главные новости за 21 июня. Кавказ

Конкурсный управляющий обанкротившейся компании «Трастойл» из Ставропольского края подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности единственного учредителя фирмы и взыскании с него 27,5 млн руб. долгов по неисполненным обязательствам.

В Кочубеевском районе Ставропольского края Компания «Свинина Ставрополья» запустила в эксплуатацию модернизированный свиноводческий комплекс стоимостью 1,1 млрд руб. Он сможет содержать на откорме 35 тыс. голов и производить ежегодно около 5 тыс. тонн мяса.

В Северной Осетии в голосовании по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2026 году, приняли участие более 86 тыс. человек.

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Алиа Групп», занимающегося производством мукомольной продукции и переработкой зерна кукурузы. В апреле 2025 года компания самостоятельно подала заявление о признании банкротства. На момент обращения общая задолженность по денежным обязательствам составила 31,4 млн руб

Во время восхождения на гору Эльбрус скончался турист из Ростовской области. Несчастный случай произошел 20 июня на высоте 5,1 тыс. м. На место происшествия привлекались восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.