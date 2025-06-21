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На Эльбрусе во время восхождения скончался турист из Ростовской области

Во время восхождения на гору Эльбрус скончался турист из Ростовской области. Несчастный случай произошел 20 июня на высоте 5,1 тыс. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Кабардино-Балкарии.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Кабардино-Балкарии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Кабардино-Балкарии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

По предварительной информации, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение. «По состоянию на 20:00 тело погибшего спустили вниз и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов»,— рассказали в ведомстве.

На место происшествия привлекались восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Наталья Белоштейн

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