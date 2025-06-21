На Эльбрусе во время восхождения скончался турист из Ростовской области
Во время восхождения на гору Эльбрус скончался турист из Ростовской области. Несчастный случай произошел 20 июня на высоте 5,1 тыс. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Кабардино-Балкарии.
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По предварительной информации, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение. «По состоянию на 20:00 тело погибшего спустили вниз и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов»,— рассказали в ведомстве.
На место происшествия привлекались восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.